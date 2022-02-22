Нур-Султан, , 10:08 — REGNUM Решение о том, чтобы арестовать на два месяца бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, накануне задержанного по делу о бездействии власти во время массовых беспорядков в стране в январе, принял специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба суда.

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«22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что какие-либо иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне бывший глава минобороны республики Мурат Бектанов был задержан по делу о бездействии властей в ходе массовых беспорядков, которые произошли в Казахстане в начале января.