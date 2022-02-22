Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM В Ростовской области выплаты в размере 10 тыс. рублей получили более двух тысяч беженцев из Донбасса. Об этом 22 февраля сообщила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным на 8:00 мск, единовременная помощь перечислена 2070 гражданам.

«Сегодня начнётся приём заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВРах, а у родственников», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что с начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию прибыло более 61 тыс. человек. В другие субъекты РФ выехали тысячи беженцев.