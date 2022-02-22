Париж, , 10:07 — REGNUM Кандидаты на пост президента Франции сделали заявления после решения президента России Владимира Путина признать ЛНР и ДНР, сообщает Ouest-France.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Анн Идальго заявила, что «одностороннее решение Владимира Путина является нарушением международного права и суверенитета Украины».

«Франция и Европа должны стоять вместе, сплоченно и твердо перед лицом этой угрозы миру в Европе», — написала Анн Идальго в Twitter.

Янник Жадо отметил, что признание Путиным республик Донбасса подрывает территориальную целостность и демократию на Украине.

Жан-Люка Меланшон подчеркнул, что «черта была пересечена» и «что бы вы ни думали о скрытых мотивах, факт остается фактом: Россия взяла на себя ответственность за этот эпизод».

Фабьен Руссель раскритиковал в Twitter «чрезвычайно серьезное и опасное решение России», заявив, что необходимо сделать все, чтобы разрядить ситуацию.

Марин Ле Пен, со своей стороны, сочла решение Владимира Путина «крайне прискорбным поступком», но «необходимо сделать все, чтобы прийти к диалогу для обеспечения мира в Европе».

Марин Ле Пен «Отныне решение, вероятно, предполагает организацию конференции с участием Соединенных Штатов, России, Франции, Германии, Великобритании, а также Польши, Румынии, Венгрии и Словакии, государств, граничащих с Украиной»

Призывая избежать «абсолютно новой войны», кандидат в президенты Франции Эрик Земмур считает, что будущие санкции, которые примут США и ЕС, будут «неэффективны» и скажутся на экономике. Таким образом, кандидат предлагает «договор, знаменующий конец расширения НАТО».Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, который в последние дни активизировал переговоры, чтобы избежать войны на Украине, осудил решение президента России и призвал к «целевым европейским санкциям» против Москвы.