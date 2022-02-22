Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш приостановила собственное выступление в Нью-Йорке (США). Информацию об этом предоставило издание Complex 22 февраля.

Julio Enriquez Билли Айлиш

Так, после исполнения ряда композиций артистка решила предоставить поклонникам возможность «перевести дух». Известно, что вскоре после перерыва концерт продолжился.

Ранее Билли Айлиш остановила выступление в Атланте (США), чтобы оказать помощь поклоннику. Также певица попросила зрителей соблюдать дистанцию на протяжении всего шоу.