Москва, , 10:06 — REGNUM ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Леонид Калашников Duma.gov.ru

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Ранее член Совфеда Андрей Климов заявил, что республики будут признаны в «установленных сегодня границах».

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания Совбеза предложил признать самопровозглашенные республики в границах соответствующих областей Украины в период до 2014 года, до начала конфликта на востоке страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что говорить о границах пока преждевременно до ратификации договоров о дружбе.

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