Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Участок проезжей части улицы Лёни Голикова в Петербурге, где ночью прорвало трубу теплосети, в результате чего автомобиль с водителем внутри попал в промоину с кипятком, закрыт для проезда. Об этом 22 февраля в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП / СПб» сообщают очевидцы.

Vk.com/spb_today Автомобиль, угодивший вместе с водителем в яму с кипятком, эвакуировали (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Фото: Ирина М.)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло в ночь на 22 февраля на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов. Машина с водителем провалилась в промоину с кипятком, в результате чего тяжелые травмы получил 63-летний мужчина. По данному факту прокуратура начала проверку.

По словам очевидцев, автомобиль, который провалился в промоину, увезли с места ЧП на эвакуаторе лишь утром 22 февраля. По кадрам видеозаписи видно, что промоина образовалась посередине проезжей части, автомобиль же откинуло на тротуар, в яму, вырытую для ремонта теплосети. Большой участок дороги и пешеходной зоны закидало землей, щебнем и кусками асфальта.

Видео: группа «ДТП и ЧП СПб», Ирина М.

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По данным сервиса «Яндекс. Карты», стометровый участок в стыке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов закрыт для проезда и прохода до конца дня.