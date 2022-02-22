Москва, , 10:02 — REGNUM Москва увеличила экспорт молочной продукции, сообщил 22 февраля вице мэр столицы Владимир Ефимов.

Молоко Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Объём экспорта молочной продукции из Москвы, кроме мороженого, составил за 11 месяцев 2021 года около 37 млн долларов. Это на 50,3% больше, чем за тот же период в 2020 году.

«По итогам января — ноября 2021 года столичные предприятия поставили молочную продукцию на внешние рынки на сумму 36,92 млн долларов, что на 50,3% и 92,7% больше, чем в аналогичные периоды 2020 и 2019 годов. Тогда экспорт составлял 24,57 млн долларов и 19,16 млн долларов соответственно», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил увеличение географии поставок — с 21 страны в 2020 году до 26 стран в 2021 году.

При этом более 80% объёмов поставок обеспечили пять стран — Казахстан (14,97 млн долларов), Белоруссия (7,57 млн долларов), Киргизия (3,62 млн долларов), Азербайджан (2,12 млн долларов) и Грузия (1,79 млн долларов).