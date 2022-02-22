Находка, Приморский край, , 10:06 — REGNUM В Находке силовики задержали 48-летнего уроженца Таджикистана с крупной партией наркотиков — канал поставок перекрыт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Силовики Марина Каширская © ИА REGNUM

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Установлено, что подозреваемый приобрёл крупную партию наркотических средств с целью их дальнейшей продажи — возбуждено уголовное дело.

Фигурант на своём автомобиле привёз наркотики на встречу с покупателем, однако продать их не успел — был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе обысков в машине и гараже подозреваемого изъято почти 7 кг наркотиков двух видов.

Фигурант вину не признал, сказав, что наркотические средства ему не принадлежат.

Как сообщало ИА REGNUM, я Ярославле полиция изъяла у задержанного мужчины более килограмма синтетического наркотика.