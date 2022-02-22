Тариха, , 10:02 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибли в Боливии в результате паводка в департаменте Тариха. Об этом в эфире радиостанции Erbol заявил губернатор департамента Оскар Монтес.

Паводок Черкасский Андрей © ИА REGNUM

«Речь идет о стихийном бедствии большого масштаба. Уже точно известно, что было обнаружено четыре тела», — сказал Монтес.

Согласно данным, полученным радиостанцией, пропавшими без вести числятся от 10 до 20 человек.

Свои соболезнования из-за гибели жителей страны выразил в своём аккаунте в Twitter президент Луис Арсе: «Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах в результате выхода из берегов горной реки в общинах гуарани в муниципалитете Энтре-Риос в Тарихе».