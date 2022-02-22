София, , 10:02 — REGNUM Полиция города Стара-Загора (Центральная Болгария) задержала крупную группу нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть через Румынию и Венгрию в Австрию. Об этом 22 февраля сообщает БТВ.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанное задержание проводилось на международной автомагистрали «Тракия»: 43 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет были обнаружены в кузове грузового автомобиля, следовавшего из Стамбула в Вену. Все они оказались гражданами Афганистана, незаконно пересекшими турецко-болгарскую границу.

Ведется следствие. В данный момент нелегалы доставлены в центр содержания беженцев в Старой-Загоре. Водителю грузовика предъявлено обвинение в контрабанде людей.