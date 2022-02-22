Первомайский район, Томская область, , 10:02 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет мастер сельскохозяйственного предприятия, которого обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый допустил к работе на зерносушильном комплексе мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате этого 43-летний мужчина, находясь на лестничном пролете зерносушильного комплекса, потерял равновесие и упал с высоты трех метров, получив телесные повреждения, от которых скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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