Пекин, , 10:00 — REGNUM Ошибкой являются попытки Вашингтона использовать Тайвань для того, чтобы оказывать влияние на развитие Китая. Об этом 22 февраля заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, его слова приводит пресс-служба китайского МИД.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — сказал он.

Кроме этого, Ван И добавил, что призывы некоторых официальных лиц США к острой долгосрочной конкуренции с Китаем могут стать причиной возникновения «тотальной конфронтации» в китайско-американских отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе является открытым вызовом Китаю.