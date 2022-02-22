Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский считает, что западные санкции способствуют развитию экономики России. Таким мнением парламентарий поделился с изданием «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

«Единая Россия» Александр Бельский

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

В связи с заявлением президента Российской Федерации Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР страны Запада готовят очередной пакет санкций против России.

«Мы восемь лет живем под санкциями, и пока это экономике России только на пользу идет. С тех пор как ввели санкции, с точки зрения производства мы неплохо продвинулись», — считает председатель Заксобрания.

Александр Бельский выразил поддержку решению о признании республик Донбасса. А также отметил, что оценить действие ранее введённых санкций на население страны сложно, так как и до их действия уровень жизни жителей России не всегда рос.

Напомним, Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР в связи с просьбой руководства этих республик. Президент Российской Федерации поручил поддерживать мир в ДНР и ЛНР с помощью Вооруженных сил России.