Якутск, 22 февраля 2022, 10:00 — REGNUM Защиту Отечества и обеспечение мира на границах России глава Якутии Айсен Николаев назвал священным долгом. Он поддержал заявление президента РФ Владимира Путина о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик.
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Главу республики поддержало руководство «Ленского объединённого речного пароходства». Сотрудники компании намерены оказать помощь беженцам, которые приедут в Якутию из ЛНР и ДНР. Людей готовы обучить новой профессии и трудоустроить в ЛОРП.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовы разместить около 1500 жителей Донецкой и Луганской народных республик, заявил ранее глава региона Айсен Николаев. Промышленные компании региона намерены трудоустраивать жителей Донбасса, где также развита угольная промышленность.