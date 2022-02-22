Якутск, , 10:00 — REGNUM Защиту Отечества и обеспечение мира на границах России глава Якутии Айсен Николаев назвал священным долгом. Он поддержал заявление президента РФ Владимира Путина о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«Защитить Отечество, мир на планете, прийти на помощь людям — это те традиции, которые объединяют наше государство. И именно исходя из этих ценностей вчера наш президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Я считаю, что это очень правильное и важное решение, потому что защита Отечества и обеспечение мира на наших границах — это священный долг», — написал Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Главу республики поддержало руководство «Ленского объединённого речного пароходства». Сотрудники компании намерены оказать помощь беженцам, которые приедут в Якутию из ЛНР и ДНР. Людей готовы обучить новой профессии и трудоустроить в ЛОРП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовы разместить около 1500 жителей Донецкой и Луганской народных республик, заявил ранее глава региона Айсен Николаев. Промышленные компании региона намерены трудоустраивать жителей Донбасса, где также развита угольная промышленность.