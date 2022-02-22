Москва, 22 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Западном административном округе Москвы сданы в эксплуатацию 25 новых домов по программе реновации, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по программе реновации в районе Бескудниково

Общая площадь жилых домов превышает 340 тыс. кв. метров. В новые дома смогут переехать 12,5 тысячи жителей ЗАО — участников реновации. На данный момент в ЗАО демонтировано 19 старых пятиэтажек, семь готовятся к сносу.

В Западном округе Москвы в программу реновации включено 559 домов общей площадью квартир около 1,7 млн кв. метров, в которых проживают порядка 105 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов общей площадью 2,3 млн кв. метров.

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