Ижевск, , 09:55 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 февраля прививку от коронавируса сделали 691 224 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Препарат для вакцинации от коронавируса Фото министерства здравоохранения Калужской области

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Второй компонент препарата получили 543 536 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 388 жителей республики. Второй компонент препарата получили 789 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 448 человек, в том числе 118 251 человек прошел ревакцинацию, за последние сутки — 1296 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 2564 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 100 153 жителя республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 140 306 случаев заражения коронавирусом, из них 2005 — за минувшие сутки.

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