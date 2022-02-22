Кемерово, , 09:55 — REGNUM В Кемеровской области в День защитника Отечества пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса будет принимать в «красных зонах» взрослых поликлиник с 8:00 до 14:00 (время местное). Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что в медицинских организациях, в составе которых несколько поликлиник, будет определено дежурное подразделение.

При этом для детских поликлиник региона 23 февраля будет выходным днём.

Пункты вакцинации от коронавируса 23 февраля будут открыты с 10:00 до 14:00 (время местное).

24 февраля все поликлиники продолжат работать по обычному графику.