Ижевск, , 09:54 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 2564 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 100 153 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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За все время пандемии в республике подтвердили 140 306 случаев заражения коронавирусом, из них 2005 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 219 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 332 жителя республики старше 65 лет.

3697 человек скончались, за минувшие сутки скончались 19 человек — десять мужчин в возрасте от 34 до 87 лет и девять женщин в возрасте от 40 лет до 91 года. Накануне было зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 112 человек, накануне в больницы попали 105 житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 33 296 человек, 1157 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 287 человек — в тяжелом состоянии, из них 67 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 21 февраля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 690 836 человек. Второй компонент препарата получили 542 747 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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