Пхеньян, 22 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил устное послание генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину по случаю успешного проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Gov.cn Си Цзиньпин и Ким Чен Ын

Сообщается, что северокорейский лидер послал искренние поздравления, а также назвал Олимпиаду «своеобразным спортивным фестивалем».

«Под руководством генерального секретаря партия и народ Китая, несмотря на небывалый суровый кризис здравоохранения и происки враждебных сил, несгибаемыми трудами и стараниями оставили отчетный след в олимпийской истории и продемонстрировали высокий дух Китая», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также пожелал главе Китая крепкого здоровья и ещё больших успехов в работе.

Напомним, что КНДР не принимала участие в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за «действий враждебных сил и всемирной пандемии».