22 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают признание Россией независимости ДНР и ЛНР и гадают, не приведёт ли это к большой войне?

Владимир Бадмаев, , 11:17 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик активно обсуждают жители Италии. Мнение пользователей соцсетей разделилось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство опасаются большой войны, которая, как они опасаются, может последовать за этим решением.

«Война в Европе, а мы все еще не вышли из пандемии, которая убила миллионы… это абсурд, это ужасно», — пишет Клаудиа Л.

«Для тех, кто ещё не понял, этой акцией Путин фактически объявил войну Европе и США. Не нужно смеяться и шутить. Может произойти всё что угодно», — считает Калоджеро Ф.

«Россия оскорбляет мировую репутацию США и ЕС», — сетует Роберт Д.

«Чтобы положить конец опасности войны, достаточно было американцам, которые возглавляют НАТО, сказать: мы больше не расширяемся в сторону России. Всё остальное — высокомерие, риторика и недобросовестность», — возражает Антонио И.

«Американский империализм и европейский колониализм мешают политике других континентов и суверенных государств. Не пора ли неолиберальной империи подойти к концу?» — рассуждает Ауро Г.

Саммит НАТО в Брюсселе. 2021 Tccb.gov.tr

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Впрочем, многие считают, что признание Россией независимости двух республик, напротив, позволит закончить восьмилетнюю войну. Некоторые комментаторы также напоминают о результатах референдума, проведённого восемь лет назад в Донбассе.

«Посмотрим, будет ли теперь украинская армия продолжать бомбить Донецк», — заметил Антонио К.

«Все кончено: Путин победил! Но если кто-то чувствует себя Наполеоном и хочет пойти воевать против России, то до границы близко. Не вижу, чтобы морпехи напали на Дон!» — отметил Джанфранко К.

«А чего на самом деле хотят граждане Донбасса? Может, большинство из них хотят независимости и быть с Россией, но мы этого не знаем?» — задаётся вопросом Ману М.

«Как уже говорилось ранее, запрос был сделан народом, это не решение Путина», — добавил Фабио Г.

Жители Донбасса Andrew Butko

«Извините, но в 2014 году, когда Россия присоединила Крым, я не видел такого ажиотажа. В Донбассе в том же 2014 году провели народный референдум, и 98% поддержали присоединение к России. Но мы говорим о демократии только тогда, когда нам удобно», — считает Кристиан ди Л.

«Он (Путин. — прим. ИА REGNUM) не может случайно признать Италию и уничтожить наш политический класс? Буду бесконечно благодарен ему», — пошутил Маттео Р.

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