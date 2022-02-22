Уфа, , 09:54 — REGNUM Пункты временного размещения для беженцев из Донбасса общей вместимостью 370 человек уже подготовлены к развертыванию и проверены в Уфе. Об этом 22 февраля сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Уфы Артур Гафаров на оперативном совещании в мэрии.

Пункт временного размещения Страница Алексея Торопова в Facebook

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По его словам, 22 февраля в городе еще подготовят пункты временного размещения на 550 человек.

«Вчера состоялось историческое событие — президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а также подписал с их главами договор о дружбе, взаимном сотрудничестве и помощи. В связи со сложной военной обстановкой на территории республик объявлена эвакуация, в Башкирию прибывают более двух тысяч вынужденных переселенцев», — напомнил он.

Гафаров отметил, что в республике создан оперативный штаб для подготовки к приему и размещению вынужденных переселенцев.

«Подготовлены к развертыванию и проверены пункты временного размещения общей вместимостью 370 человек. Сегодня еще будут подготовлены такие пункты на 550 человек. В данный момент идет обследование этих дополнительных пунктов», — сообщил он.

Чиновник отметил, что в настоящее время решаются вопросы по организации питания, транспортного, продовольственного, медицинского, психологического, бытового обеспечения прибывающих граждан. Одновременно с этим, прорабатываются вопросы выделения мест в детсадах и школах для детей вынужденных переселенцев.

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