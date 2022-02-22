Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Ростовскую область за последние сутки покинули более 11 тыс. беженцев из Донбасса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры поезда

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По состоянию на 8:00 мск в другие регионы России выехали ещё свыше 11 тысяч человек, в том числе 4888 детей. Мирные граждане ЛДНР отправлены 14 железнодорожными составами. Встречать их будут в 11 российских субъектах.

ИА REGNUM сообщало, что эвакуация мирного населения Донбасса началась вечером 18 февраля. За это время в Россию через пункты пропуска в Ростовской области прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛДНР.