Луганск, , 09:51 — REGNUM В результате обстрела украинских силовиков в посёлке Александровск, который находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и входит в состав Луганска, получил повреждения газопровод. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

Обстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

«21 февраля 2022 в 20:00 в результате обстрела повреждён газопровод низкого давления диаметром 32 мм на вводе в частный жилой дом по адресу: Александровск, улица Луганская, 10», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский железнодорожный состав с эвакуированными жителями Донбасса был направлен в Рязанскую область.