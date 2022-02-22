Москва, 22 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Масштаб угроз и претензий к Украине слишком массивный. Мы не в стадии конфронтации, мы в парадигме конфронтации, из которой нет мягкого выхода. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, обозначив ключевые риски признания Россией ДНР и ЛНР.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«1. Внешнеполитический. Угроза войны усиливается. Масштаб угроз и претензий к Украине слишком массивный. Мы не в стадии конфронтации, мы в парадигме конфронтации, из которой нет мягкого выхода.

2. Внутриполитический. Беспокоюсь, как бы порядки, господствующие в ДНР и ЛНР, не экстраполировались на всю Россию. А в этих, уже признанных республиках порядки дисциплинарные и очень жесткие.

3. Санкционно-экономический. Никаких мягких санкций не будет. США сознательно действовали на вытеснение России с европейского энергетического рынка. Это привычная конкуренция для мир-системы, в которой бывают свои победители и свои побеждённые. Про Северный поток-2 можно забыть. И если так пойдет, про европейские рынки России также придётся забыть.

4. Ковидокризисный. Пандемия углубляет те противоречия, которые были до неё. Кризис вокруг Украины это также показал.

5. Автаркический. Если будет война, мы получим жёсткую внутреннюю автаркию в стране, которая будет дрейфовать к изоляции и смене цивилизационного курса из почти проевропейского на антизападный. Впрочем, страна итак уже к этому дрейфует.

6. Евросоюз и США уже заявили, что ответят секциями против всех, кто причастен к признанию ДНР и ЛНР. То есть речь идёт о персональных санациях против всего руководства России. Это требует утончений, но ситуация выглядит очень серьёзной. Собственно, поэтому вчера на Совбезе все и нервничали. Понимали, что их лично ждёт.