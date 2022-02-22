Наталья Хомутова, 22 февраля 2022, 11:17 — REGNUM Оренбуржцы в соцсетях активно обсуждают тему признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Посты на интернет-площадке с новостью о признании суверенитета набирают большое количество комментариев. Мнения разделились.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк
Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк
Andrew Butko

«Может, хватит ныть и жаловаться на то, что плохо живём. Можно подумать с голоду все пухнут. Надо радоваться, что Россия никого в обиду не давала и не даст. Этим мы и сильны. Кому стало плохо, что Крым и Севастополь стали российскими? Уж точно не нам. Давно надо было просить помощи, а не ждать, когда за семь лет было уничтожено на Донбассе много людей, и всё разрушено. Браво, Путин! Своих не бросаем!», — оставлен комментарий в Instagram-акаунте «Оренбург Очевидец».

«Молодец! А про подлеты ракет прям в точку сказал, работаю на оборонке и знаю о чем это говорит, вы до туалета добежать не успеете», — сказал подписчик акаунта properm_ru.

«Мы стали свидетелями исторического события: президент России, выслушав мнение всех членов Совета безопасности и обратив внимание на обращение Государственной думы, принял решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик как суверенных государств. Это единственная возможность остановить кровопролитие и поддержать наших соотечественников», — считает депутат Госдумы РФ Олег Димов (фракция «Единая Россия»). Свое мнение он выразил в соцсети.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности
(сс) Администрация президента России

Между тем некоторые пользователи интернета высказывают свою точку зрения, согласно которой в России жизнь станет тяжелее. С принятием такого решения о независимости ЛНР и ДНР в стране появятся новые дотационные регионы, против России введут новые санкции. Кроме того, люди прогнозируют рост доллара относительно рубля, а также подорожание продовольствия и промтоваров, и это их сильно волнует.

«На миг представить, что нам плевать на Донбасс и на эти земли зашли войска НАТО, и наша граница увеличилась с врагом еще больше… Вот тогда обстреливать точно всех нас будут «случайно» и отказываться… Тогда как?» — возражают таким комментаторам.

«Как хорошо проснуться в своей тепленькой кроватке и говорить про войну, беженцев, экономику. Специалисты диванные. Горя не хлебнули… Не приведи Господь оказаться на месте беженцев», — отметила Елена на странице «Новости Оренбурга» в соцсети.

«Читаю комментарии и диву даюсь, какие люди злые. У людей война… Если бы, не дай Бог, нас это коснулось, посмотрела бы, как многие запели», — сказал другой пользователь интернета.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области
Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области
Александр Погожев © ИА REGNUM

Обсуждая тему признания независимости ДНР и ЛНР, люди задаются вопросом — снимет ли это напряжение, вернет ли мирную обстановку.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в своём обращении к согражданам заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3514101.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.