22 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Соцсети бурлят комментариями по поводу признания суверенитета ДНР и ЛНР. Мнения пользователи интернета высказывают разные, но большинство позитивно восприняли новость о признании независимости республик.

Наталья Хомутова, , 11:17 — REGNUM Оренбуржцы в соцсетях активно обсуждают тему признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Посты на интернет-площадке с новостью о признании суверенитета набирают большое количество комментариев. Мнения разделились.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

«Может, хватит ныть и жаловаться на то, что плохо живём. Можно подумать с голоду все пухнут. Надо радоваться, что Россия никого в обиду не давала и не даст. Этим мы и сильны. Кому стало плохо, что Крым и Севастополь стали российскими? Уж точно не нам. Давно надо было просить помощи, а не ждать, когда за семь лет было уничтожено на Донбассе много людей, и всё разрушено. Браво, Путин! Своих не бросаем!», — оставлен комментарий в Instagram-акаунте «Оренбург Очевидец».

«Молодец! А про подлеты ракет прям в точку сказал, работаю на оборонке и знаю о чем это говорит, вы до туалета добежать не успеете», — сказал подписчик акаунта properm_ru.

«Мы стали свидетелями исторического события: президент России, выслушав мнение всех членов Совета безопасности и обратив внимание на обращение Государственной думы, принял решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик как суверенных государств. Это единственная возможность остановить кровопролитие и поддержать наших соотечественников», — считает депутат Госдумы РФ Олег Димов (фракция «Единая Россия»). Свое мнение он выразил в соцсети.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности (сс) Администрация президента России

Между тем некоторые пользователи интернета высказывают свою точку зрения, согласно которой в России жизнь станет тяжелее. С принятием такого решения о независимости ЛНР и ДНР в стране появятся новые дотационные регионы, против России введут новые санкции. Кроме того, люди прогнозируют рост доллара относительно рубля, а также подорожание продовольствия и промтоваров, и это их сильно волнует.

«На миг представить, что нам плевать на Донбасс и на эти земли зашли войска НАТО, и наша граница увеличилась с врагом еще больше… Вот тогда обстреливать точно всех нас будут «случайно» и отказываться… Тогда как?» — возражают таким комментаторам.

«Как хорошо проснуться в своей тепленькой кроватке и говорить про войну, беженцев, экономику. Специалисты диванные. Горя не хлебнули… Не приведи Господь оказаться на месте беженцев», — отметила Елена на странице «Новости Оренбурга» в соцсети.

«Читаю комментарии и диву даюсь, какие люди злые. У людей война… Если бы, не дай Бог, нас это коснулось, посмотрела бы, как многие запели», — сказал другой пользователь интернета.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

Обсуждая тему признания независимости ДНР и ЛНР, люди задаются вопросом — снимет ли это напряжение, вернет ли мирную обстановку.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в своём обращении к согражданам заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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