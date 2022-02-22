Ла-Пас, , 09:50 — REGNUM Бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес, обвинённую в рамках дела о госперевороте, оставили под предварительным арестом ещё на три месяца. Об этом со ссылкой на решение суда 21 февраля сообщает телеканал Unitel Bolivia.

Жанин Аньез Facebook.com/SenadoBolivia

Защита Аньес ходатайствовала о её освобождении на основании того, что прокуратура за 11 месяцев следствия не собрала убедительной доказательной базы и не передала дело в суд.

Предварительное заключение также было продлено для соратников Аньес — экс-министра юстиции Альваро Коимбры и экс-министра энергетики Родриго Гусмана.

Аньес, которой в рамках уголовного дела о государственном перевороте в 2019 году было предъявлено обвинение в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре, считает себя жертвой политического преследования. Под предварительным арестом она находится с 13 марта 2021 года. 9 февраля Аньес объявила голодовку.

Как сообщало ИА REGNUM, боливийский судья, ведущий дело временного экс-президента Жанин Аньес, назвал приемлемым ходатайство защиты о ее переводе в больницу «до восстановления здоровья».

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