Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Мужчина, который за рулём иномарке угодил в промоину с кипятком на улице Лёни Голикова в Санкт-Петербурге, находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Об этом 22 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-служба прокуратуры СПб. Провалившаяся в промоину машина в пару от разлива кипятка.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 22 февраля на перекрестке улицы Лёни Голикова и проспекта Ветеранов. Иномарка с водителем провалилась в промоину с кипятком, в результате чего тяжелые травмы получил 63-летний мужчина. По данному факту прокуратура начала проверку.

«Пострадавшего спасатели вытаскивали через окно. Сейчас он в больнице в крайне тяжелом состоянии», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, при оказании первой медицинской помощи мужчину пытались раздеть. Одежда слезала с тела пострадавшего вместе кожей.

Отметим, что в компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которой принадлежит участок тепломагистрали, готовы оказать всю необходимую помощь в реабилитации потерпевшего.