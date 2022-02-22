Прага, 22 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. «Чехия выступает за свободную и независимую Украину. Из собственной истории мы хорошо помним, что подобные шаги против суверенных соседних государств никогда не приводят к миру», — заявил премьер-министр ЧехииПетер Фиала, комментируя признание Россией независимости Донбасса. Об этом сообщает ИА REX. ИА REGNUM напоминает, что «собственная история» Чехии в части её целостности и суверенитета начинается осенью 1938 года, когда по «Мюнхенскому сговору» Великобритании и Франции с Германией и Италией — Чехословакия была расчленена в пользу Германии. При этом в расчленении Чехословакии также приняли участие соседние с ней Польша и Венгрия.

Ликвидация Чехословакии после Мюнхенского сговора

Вице-премьер Чехии Вит Ракушан также отреагировал на новость, вспомним вмешательство СССР и его союзников в события в Чехословакии в 1968 году:

«Если вы сейчас задаетесь вопросом, что в российско-украинском конфликте правда, а что ложь, вспомните наш чехословацкий опыт с «братской помощью». Путинская Россия в очередной раз доказывает, что не знает своего брата», — написал он в Twitter.

По словам председателя палаты депутатов парламента Чехии Маркеты Пекаровой Адамовой, если бы Чехия не была в НАТО, она также была бы в опасности.