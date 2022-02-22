Брянск, , 09:52 — REGNUM Главный врач Брянской городской больницы №1 задержан 21 февраля по подозрению в получении крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Предварительным следствие установлено, что с апреля 2016 по декабрь 2021 года руководитель лечебного учреждения совместно с заведующей аптекой при больнице и через неё получил не менее 1,650 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Эти деньги должны были способствовать заключению контрактов на приобретение медицинских товаров для нужд больницы с коммерсантом и другими аффилированными ему лицами.

Главному врачу предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.