Якутск, 22 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Колыма» в Якутии погибли четыре человека и еще два — получили ранения. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным пресс-службы, сообщение об автомобильной аварии на 174-м километре автодороги «Колыма» утром 22 февраля поступило в дежурную часть ОМВД по Чурапчинскому району.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, произошло столкновения автомобиля Toyota Kamry, в котором ехали водитель и три пассажира, с автомобилем Toyota Ipsum, где находились водитель с одним пассажиром.

«В результате столкновения три человека погибли, еще один скончался по дороге в больницу. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу. Автомашины в результате столкновения загорелись», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на месте ДТП ведет работу следственно-оперативная группа. При этом, по информации прокуратуры региона, по факту аварии организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калмыкии три человека пострадали в ДТП с коровой на трассе Р-22 «Каспий».