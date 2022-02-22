Москва, 22 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее ввод механизма госрегулирования объёмов ввоза, производства и использования в промышленности гидрофторуглеродов, сообщает 22 февраля сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Уточняется, что гидрофторуглероды относятся к группе парниковых газов и негативно влияют на климат планеты. Постановление правительства подготовлено в рамках обязательств России по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Гидрофторуглероды включены в перечень веществ, регулируемых данным договором, по Кигалийской поправке, которую Россия приняла в 2020 году.

Согласно постановлению, под госконтролем окажутся, в том числе, дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан, гексафторпропан. С каждым годом объём их ввоза, производства и использования будет сокращаться.

«Так, с 2022 года он не должен превышать 46,2 млн т, с 2024 года — 31,6 млн т, с 2029 года — 14,6 млн т, с 2034 года — 9,7 млн т. С 2036 года и далее этот показатель не должен превышать 7,3 млн т», — рассказали в правительстве.

Всего за эти годы сокращение потребления составит 85%.