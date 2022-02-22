Грозный, , 09:43 — REGNUM Предлог для ввода странами Запада новых антироссийских санкций будет существовать всегда, а их объектом могут стать даже животные. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В выступлении Владимира Владимировича есть много моментов, с которыми я согласен, а есть и такие, которые прямо ощущаю на себе. Как правильно заметил Владимир Путин, Запад шантажирует Россию санкциями, но предлог для них будет сфабрикован или найден всегда. А объектом могут стать даже… лошади!», — написал Кадыров.

Он напомнил, что в последние годы западные политики «в случае малейшей угрозы интересам Запада и США» сразу же вводят санкции, и какого-либо иного решения, как конструктивного, так и взаимовыгодного, они предложить не могут: «Да и не нужно им, чтобы Россия была партнёром».

Кадыров заявил, что он согласен с цитатой президента РФ Владимира Путина о том, что «в нас не хотят видеть друзей»: «Подумаешь, одной санкцией больше».