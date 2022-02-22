Москва, , 09:42 — REGNUM Обращение президента России Владимира Путина к гражданам по поводу признания Донецкой и Луганской Народных Республик имеет большое значение в перспективе. Такое мнение, комментируя «главное решение дня», высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Важнее всего в дальней перспективе на мой взгляд — это то, что речь президента возвращает полноту восприятия истории России, — подчеркнул в сообщении в телеграм-канале епископ. — Нам уже больше не 30 лет и не 100 лет. Нам снова более 1000 лет».

Он подчеркнул, что «хотя это было всегда так, и многие это помнили, официальный отсчёт времени это порой забывал».

«Сегодня часы были перезапущены», — отметил священнослужитель. Он выразил надежду, что «речь президента — начало лечения исторической амнезии».

Как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к гражданам России 21 февраля президент РФ представил развернутый экскурс в историю, чтобы объяснить причины происходящих сегодня на Украине событий. Российский лидер заявил, что Украинское государство в его нынешнем виде было целиком и полностью создано стараниями большевиков. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года.

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По его словам, большевики делали это «весьма грубым по отношении к самой России способом» за счёт отделения от неё части её собственных исторических территорий. Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.

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