Якутск, 22 февраля 2022, 09:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Якутии позволяет возобновить проведение мероприятий с участием большого количества людей. Пока пускать на них якутян будут только при наличии медицинских сертификатов, сообщила на брифинге 22 февраля заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
Читайте также: Всё меньше пациентов с COVID-19 в Якутии нуждаются в госпитализации
Исключения составят спортивные мероприятия — они по-прежнему будут проходить без зрителей. Культурные события будут отмечать только при условии наполняемости помещения не более, чем наполовину.
В Якутск продолжает снижаться количество случаев заболеваемости коронавирусом, отметила вице-премьер региона. На столицу республики приходится 24,4% новых случаев COVID-19, на районы — 75,6%. За сутки инфекция выявлена у 901 якутянина, госпитализированы 68 человек или 7,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в правительстве Якутии подчеркнули, что ситуация с распространением инфекции хоть и стабилизируется, но остаётся напряжённой. До 40% новых случаев COVID-19 вызваны штаммом «Дельта».