Якутск, , 09:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Якутии позволяет возобновить проведение мероприятий с участием большого количества людей. Пока пускать на них якутян будут только при наличии медицинских сертификатов, сообщила на брифинге 22 февраля заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Исключения составят спортивные мероприятия — они по-прежнему будут проходить без зрителей. Культурные события будут отмечать только при условии наполняемости помещения не более, чем наполовину.

В Якутск продолжает снижаться количество случаев заболеваемости коронавирусом, отметила вице-премьер региона. На столицу республики приходится 24,4% новых случаев COVID-19, на районы — 75,6%. За сутки инфекция выявлена у 901 якутянина, госпитализированы 68 человек или 7,5%.

«У многих, кто находится сегодня в стационарах достаточно тяжело протекает заболевание. На сегодня количество заболевших в 4,2 раза меньше пиковых значений начала февраля, отмечается снижение заболевания среди детей и подростков в 3,1 раза. Число госпитализаций за неделю уменьшилось на 13%. Госпитализируются тяжелые случаи и врачам достаточно сложно сегодня работать с невакцинированными гражданами», — сказала Ольга Балабкина, отметив, что тяжело болеют непривитые от COVID-19 якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в правительстве Якутии подчеркнули, что ситуация с распространением инфекции хоть и стабилизируется, но остаётся напряжённой. До 40% новых случаев COVID-19 вызваны штаммом «Дельта».