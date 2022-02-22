Чита, , 09:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 135 175 (+1537 за минувшие сутки). Это на 361 меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Вместе с тем 112 174 пациента (+686 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2457 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 178 (-4 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 19 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (0 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье растёт число тяжелобольных с COVID-19