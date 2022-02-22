Москва, 22 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Москве экспорт молочной продукции за 11 месяцев 2021 года увеличился в 1,5 раза и составил около $37 млн. Это на 50,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

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Больше всего молочную продукцию закупали в Казахстане ($14,97 млн), Белоруссии ($7,57 млн), Киргизии ($3,62 млн), Азербайджане ($2,12 млн) и Грузии ($1,79 млн). На долю этих стран приходится 81,4% московского экспорта молочной продукции.

Москва входит в число главных российских экспортеров молочной продукции с долей поставок $12,6. Увеличилась география поставок — в 2020 году она поставлялась в 21 страну, в 2021 году — в 26 стран. Также компании Москвы на 81% увеличили поставки сыров и творога, а кисломолочных продуктов — более чем на 48%.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем на четверть увеличился объём экспорта молочной продукции из Москвы.

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