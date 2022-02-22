Нур-Султан, , 09:39 — REGNUM Сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана выявили участие 44 автомобильных газозаправочных станций в картельном сговоре. Об этом говорится в предварительном отчете ведомства, обнародованном пресс-службой правительства республики.

Газовая колонка Наталья Стрельцова© ИА EGNUM

По данным ведомства, в отношении 32 выявленных нарушителей возбуждены административные дела, а также будут возбуждены ещё в отношении двух предприятий. Кроме того, по семи участникам сговора дела переданы в Департамент экономических расследований, так как там есть признаки уголовного преступления.

«Помимо этого, в случае поступления от органов прокуратуры актов надзора, будут возбуждены административные дела по другим расследованиям», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что проверки продолжаются. Ведомство проверяет 193 газозаправки, в том числе 89 — вместе с сотрудниками Генпрокуратуры.

Напомним, январские беспорядки в Казахстане начались с протестов, вызванных резким подорожанием стоимости сжиженного газа для автомобилей на западе республики.

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