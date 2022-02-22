Париж, 22 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Франции и России договорились встретиться в пятницу, 25 февраля, в Париже для «подготовительных консультаций» по Украине, сообщает Le Figaro.

Mid.ru Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан

В телефонном разговоре глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил российскому коллеге приехать 25 февраля в Париж для проведения подготовительных консультаций.

«Эта встреча необходима для того, чтобы добиться уважения со стороны заинтересованных сторон и вернуться к выполнению режима прекращения огня на линии соприкосновения», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отправке российских сил на восток Украины вызывает обеспокоенность у правительства Франции.