Красноярск, , 09:38 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 1 января 2021 года проживало 1332,5 тысячи мужчин. Как сообщили ИА REGNUM 22 февраля в Красноярскстате, это 46,7% общей численности населения края.

Мужчина с ребёнком Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM

По данным статистиков, 63,7% мужчин находятся в трудоспособном возрасте. 22% и 14,3% — моложе и старше трудоспособного возраста.

Средний возраст мужчин Красноярского края составил 36,3 года (в сельской местности — 38 лет, в городской — 35,7 года).

В начале 2021 года в крае проживало 436 мужчин-долгожителей (от 95 лет и старше), в том числе 79 человек старше 100 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по информации статистиков, спортивным занятиям в организованной форме мужчины уделяют больше внимания, чем женщины.

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