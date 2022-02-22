Москва, 22 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день оптимальной для России ценой на нефть за баррель является отметка в 55−70 долларов. Об этом в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран — экспортеров газа заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

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«Я думаю, что для рынка оптимальный уровень 55−70 долларов за баррель», — сказал Шульгинов.

По его словам, Россия на сегодняшний день наращивает уровень добычи нефти, и в будущем сохраняется перспектива такого наращивания: «У нас есть новые проекты, «Восток-Ойл», например. Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. У нас в программе развития нефтяной отрасли заложен рост и потом стабилизация объема на горизонте до 2035 года».