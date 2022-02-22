Уфа, 22 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Автомобили выстроили в форме числа «23» в честь Дня защитника Отечества в Уфе. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM С 23 февраля!

Сообщается, что акция прошла 21 февраля в Ленинском районе Уфы: 23 автомобиля были выстроены в форме символа праздника — числа «23».

Отмечается, что водители включили аварийную сигнализацию и дальний свет фар. Участие во флешмобе приняли жители Уфы, сотрудники госавтоинспекции Башкирии, региональное отделение ДОСААФ России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава БашкирииРадий Хабировпоручил провести торжественные мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества в республике.