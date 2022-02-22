Москва, 22 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР обсудит Совет Думы 22 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

«Думаю, что Совет Думы примет решение, что пленарное заседание откроется с рассмотрения этих досье», — сказал Слуцкий.

Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия.

«Мы понимаем, что могут быть и санкции, и другие решения на международных площадках, но все это, умноженное на любую цифру, не идет в сравнении с том, что жизни людей будут спасены», — отметил парламентарий.

Слуцкий уверен, что решение о ратификации договоров будет принято Госдумой единогласно.