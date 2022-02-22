Постпред Украины в ООН допустил, что Киев пойдёт на переговоры с Москвой
Киев, 22 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Прямые переговоры Украины с Россией, признавшей суверенитет республик Донбасса, возможны. Об этом украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил 22 февраля журналистам.
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Отвечая на вопрос о возможности таких переговоров, украинский дипломат назвал условием для них «здравый смысл».
«Да, если они придут к здравому смыслу и будут говорить», — сказал Кислица о российской стороне.
Как сообщало ИА REGNUM, Кислица также заявил, что власти Украины выступают за урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений.
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