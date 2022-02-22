Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурге начала проверку по факту попадания иномарки с водителем в яму с кипятком. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Машина в яме с кипятком. Пресс-служба прокуратуры СПб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло в ночь на 22 февраля на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов. Иномарка с водителем провалилась в промоину с кипятком, в результате чего тяжелые травмы получил мужчина.

«Прокуратура Кировского района проводит проверку по факту падения автомобиля в яму для ремонта теплосетей. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения и при ведении работ на тепломагистрали», — добавили в прокуратуре.

По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

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