Москва, 22 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Отказ Евросоюза от «Северного потока — 2» грозит европейским компаниям потерями. Об этом в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Duma.gov.ru Глава Минэнерго Николай Шульгинов

«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», — сказал Шульгинов.

При этом, подчеркнул министр, в ЕС многие поддерживают принцип разумного подхода и осознают необходимость увеличения поставок газа и использования мощностей «Северного потока — 2», поскольку это поможет создать профицит предложения по газу.