Владивосток, , 09:38 — REGNUM Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Дамира Ниязова, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Форма прокурора Vsemetri.com

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Установлено в ходе следствия, что с февраля по июль 2021 года Ниязов договаривался о получении через посредников взятки за помощь в ходатайстве об условно-досрочном освобождении двух человек, отбывающих наказание в колонии.

В июле адвокат-посредник Виталий Хандобин встретился с посредником Ниязова, действующим в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и получил 1,5 млн рублей для дальнейшей передачи фигуранту.

Но деньги обвиняемый так и не получил — передачу взятки пресекли силовики. Всех участников задержали на месте с поличным.

В качестве обеспечительной меры по уголовному делу наложен арест на квартиры Ниязова во Владивостоке и Новосибирске, а также на два автомобиля общей стоимостью более 13 млн рублей.

Расследование уголовных дел в отношении посредников в передаче взятки продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника оперативного отдела исправительной колонии № 9. Он признан виновным в получении крупной взятки.