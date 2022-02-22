Белгород, , 09:45 — REGNUM Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР встречает на вокзале 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети, в Белгород приедет много детей, том числе грудные, беременные женщины, пожилые граждане и инвалиды.

«По-человечески очень жалко этих людей, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных, близких, в чужом месте, с чужими людьми. Постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь каждому. Это приятно, что так много неравнодушных и от вас, дорогие друзья, поступает много вопросов, куда нести гуманитарную помощь. В принципе, справляемся со всем сами», — написал губернатор.

Вячеслав Гладков также спросил пользователей о том, нужно ли организовывать пункты приема гуманитарной помощи беженцам на территории Белгородской области. Ответы можно оставить на странице главы региона.

В Белгородскую область из Таганрога прибудут 528 человек. Всех прибывших разместят в гостиницах Белгорода, Шебекино и Корочанского района.