Иркутск, , 09:31 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 22 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7935 человек, причём 16 (+1) из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 230 575 (+2301 за сутки). Госпитализированы 3988 (-152 за сутки). В то же время излечились 172 493 пациента (+3026 за сутки).

Ещё 629 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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