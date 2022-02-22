Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины готов «похоронить» ряд представителей в Совбезе ООН. Об этом 22 февраля заявил на заседании СБ Организации постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Киев снова начал воинственную риторику и сделал все для того, чтобы разрушить Минские соглашения.