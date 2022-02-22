Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины готов «похоронить» ряд представителей в Совбезе ООН. Об этом 22 февраля заявил на заседании СБ Организации постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Киев снова начал воинственную риторику и сделал все для того, чтобы разрушить Минские соглашения.